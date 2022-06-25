Италия

24-річний футболіст може вдатися до підвищення.

Нікола Міленкович може залишити Фіорентину цього літа, повідомляє Calciomercato.

За інформацією джерела, у послугах 24-річного захисника зацікавлені Інтер та Ювентус. При цьому, Фіорентина готова продати свого футболіста, щоб через сезон не відпустити його як вільний агент.

Також на Міленковича претендують клуби з англійської Прем'єр-ліги.

Повідомляється, що представники Інтера контактували з агентом Міленковича.

У сезоні-2021/22 серб відіграв 34 гри у Серії А: на його рахунку один гол.