Италия

Півзахисник скоро стане гравцем туринського клубу.

Французький півзахисник Поль Погба мав досвід гучного повернення до англійського Манчестер Юнайтед, де відбувалось його зростання в якості професійного футболіста, з туринського Ювентуса, де він виступав упродовж чотирьох років з 2012 по 2016.

Однак зрештою цей досвід гри за "Червоних дияволів" 29-річний виконавець навряд чи занесе собі до активу, а вже найближчим часом очікується ще одне його повернення — назад до "Старої Синьйори".

Як повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо, усі необхідні папери для цього вже наявні в розпорядженні італійського гранду, а офіційне оголошення щодо підписання контракту з французом відбудеться на початку липня.

Окрім того, відома й майбутня зарплатня Погба в Туріні — 8 млн євро "чистими" + різноманітні бонуси.

У цьому сезоні Поль відіграв 27 матчів, забивши один гол та дев’ять разів віддавали гольовий пас.