Туринський колектив високо оцінює свого захисника.
МАТТЕЙС ДЕ ЛІГТ, GETTY IMAGES
26 червня 2022, 18:35
Ювентус не горить бажанням розлучатися з Маттейсом де Лігтом, але якщо це все ж таки відбудеться, то хоче виручити за свого футболіста 100 мільйонів євро.
Цю інформацію туринське керівництво донесло до Челсі, яке виявляє інтерес до нідерландця.
Зокрема, Челсі запропонував Ювентусу 40 мільйонів євро і на вибір: Крістіана Пулішича або Тімо Вернера, на що "б'янконери" відповіли відмовою. В американці та німці не зацікавлений Массиміліано Алегрі.
У сезоні-2021/22 де Лігт провів 31 матч за Ювентус у Серії А: на його рахунку 3 голи та 1 асист.