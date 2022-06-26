Италия

Туринський колектив високо оцінює свого захисника.

Ювентус не горить бажанням розлучатися з Маттейсом де Лігтом, але якщо це все ж таки відбудеться, то хоче виручити за свого футболіста 100 мільйонів євро.

Цю інформацію туринське керівництво донесло до Челсі, яке виявляє інтерес до нідерландця.

Зокрема, Челсі запропонував Ювентусу 40 мільйонів євро і на вибір: Крістіана Пулішича або Тімо Вернера, на що "б'янконери" відповіли відмовою. В американці та німці не зацікавлений Массиміліано Алегрі.

У сезоні-2021/22 де Лігт провів 31 матч за Ювентус у Серії А: на його рахунку 3 голи та 1 асист.