Италия

Маттіа Кальдара може продовжити кар'єру в іншому клубі Серії А.

Болонья стала основним кандидатом на покупку Маттіа Кальдара, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За його інформацією, сторони вже ведуть переговори щодо потенційної угоди. Поки невідомо, йдеться про оренду чи викуп 28-річного футболіста. Мілан не проти розлучитися зі своїм футболістом.

Також інтерес до Кальдари виявляють Емполі та Кремонезе.

У сезоні-2021/22 Кальдара провів 31 матч у Серії А за Венецію: на його рахунку один гол.