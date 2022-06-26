Маттіа Кальдара може продовжити кар'єру в іншому клубі Серії А.
МАТТІА КАЛЬДАРА, GETTY IMAGES
26 червня 2022, 18:59
Болонья стала основним кандидатом на покупку Маттіа Кальдара, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
За його інформацією, сторони вже ведуть переговори щодо потенційної угоди. Поки невідомо, йдеться про оренду чи викуп 28-річного футболіста. Мілан не проти розлучитися зі своїм футболістом.
Також інтерес до Кальдари виявляють Емполі та Кремонезе.
У сезоні-2021/22 Кальдара провів 31 матч у Серії А за Венецію: на його рахунку один гол.