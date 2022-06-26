Болонья стала основним кандидатом на покупку Маттіа Кальдара, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За його інформацією, сторони вже ведуть переговори щодо потенційної угоди. Поки невідомо, йдеться про оренду чи викуп 28-річного футболіста. Мілан не проти розлучитися зі своїм футболістом.

Також інтерес до Кальдари виявляють Емполі та Кремонезе.

У сезоні-2021/22 Кальдара провів 31 матч у Серії А за Венецію: на його рахунку один гол.