Италия

Півзахисник Роми може продовжити кар'єру у складі "б'янонері".

Ніколо Дзаньоло незабаром може поповнити склад Ювентуса, повідомляє Corriere dello Sport.

Повідомляється, що гравець збірної Італії повідомив керівництво римського клубу, що хоче виступати у чемпіонаті Італії у разі трансферу зі столичного клубу. Таким чином Ювентус став головним претендентом на підписання Дзаньоло.

Також інтерес до 22-річного футболіста виявляє Мілан, проте шанси у "россонері" не виглядають кращими.

У сезоні-2021/22 Дзаньоло провів 42 гри: на його рахунку 8 голів та 9 результативних передач за Рому.