Италия

"Монегаскі" хочуть підписати нападаючого Торіно вільним агентом.

Монако виявляє інтерес до Андреа Белотті, повідомляє Calciomercato.

За інформацією джерела, "монегаски" є фаворитами на підписання 28-річного футболіста. Монако готовий запропонувати італійцеві контракт на три роки.

Крім того, Белотті схиляється до переходу до Монако, оскільки клуб виступатиме у Лізі чемпіонів наступного сезону.

Також у гонці бере участь Мілан та Фіорентина. 1 липня Андреа стане вільним агентом.

У сезоні-2021/22 Белотті провів 23 гри за Торіно: на його рахунку 8 голів та 1 результативна передача.