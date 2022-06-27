Италия

Проте римляни поки пручаються цій пропозиції.

Бразильський півзахисник туринського Ювентуса Артур Мело вже другий рік поспіль намагається виправдати сподівання, які були покладені на нього під час придбання зі складу каталонської Барселони влітку 2020 року.

Однак у цьому сезоні 25-річний виконавець так і не зміг наблизитись до своєї найкращої форми, провівши 31 матч, під час яких зробив лише один гольовий пас.

Із огляду на це, "зебри" мають наміри використати поточне трансферне вікно задля того, аби продати власного футболіста.

Разом із тим, для туринського колективу є прийнятним варіант, коли потенційний прибуток від продажу Артура буде одразу використано в якості компенсації витрат за іншого виконавця.

Саме такий варіант наразі "Стара Синьйора" намагається нав’язати Ромі, коли веде перемовини щодо можливого переходу півзахисника Ніколо Дзаньоло.

Самі ж римляни наразі відхрещуються від такого варіанту, бо, як і раніше, у їхніх планах наявні тільки намагання отримати бажаних 60 млн євро за власного виконавця.

У цьому сезоні Дзаньоло зіграв 42 матчі, забивши вісім голів та віддавши дев’ять гольових передач.