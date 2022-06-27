Италия

Футболіст до цього працював пезидентом ассоціації професійних футболістов Італії.

Легенда Рома, екс-гравець збірної Італії Даміано Томмазі вибраний новим мером міста Верона.

Колишній футболіст переміг чинного президента Федеріко Сбоаріну у другому турі, набравши 54,4% голосів проти 46,6%.

Томмазі не належить до партій. Але у другому турі його кандидатуру підтримали лівоцентристські демократи та коаліції інших партій.

З 2011 по 2018 рік Томмазі провів на посаді президента Асоціації італійських гравців. До слова, Томмазі — уродженець Верони.

Свою професійну кар'єру він починав у Вероні. Потмі 10 років грав у Ромі (1996 — 2006), за Леванте, а закінчив з футболом у Сан-Маріно.