Италия

Римському клубу цікаві три молоді футболісти туринців.

Рома готова включити до операції з продажу Ніколо Дзаньоло деяких гравців Ювентуса, який є головним претендентом на підписання футболіста.

До гравців, яких Рома хотіла б бачити у своєму складі, увійшли Артур Рамос, Фабіо Міретті та Джакомо Вріоні, повідомляє Tuttomercatoweb.

За інформацією джерела, Ювентус усіма силами намагається знизити ціну, що запитується за півзахисника збірної Італії, яка становить близько 50-60 мільйонів євро.

У сезоні-2021/22 Дзаньоло провів 42 гри: на його рахунку 8 голів та 9 результативних передач за Рому.