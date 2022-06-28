Италия

У середу зранку очікується медогляд бельгійця

За повідомленнями відомого футбольного інсайдера Фабріціо Романо, генеральний директор Інтера Джузеппе Маротта заявив про ймовірне прибуття Ромелу Лукаку до "столиці моди" вже цієї ночі. Завтра зранку бельгійця очікує медогляд.

Також журналіст додає, що "нерадзуррі" оголосять про оренду Ромелу до кінця сезону-2022/2023 без права викупу у лондонського Челсі. Контракт Лукаку з "аристократами" розрахований до червня 2026-го року.

Нагадаємо, що Інтер хоче підписати двох захисників на заміну Шкрініару.