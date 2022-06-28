Италия

Швидше за все, словацький центрбек залишить склад "нерадзурі".

Інтер працює над підписанням двох центральних захисників, повідомляє Ніколо Скіра.

За його інформацією, ПСЖ має добрі шанси, щоб оформити перехід Мілана Шкрініара до свого складу.

Як потенційні заміни, Інтер хоче підписати Глейсона Бремера (Торіно) та Ніколу Міленковича (Фіорентина). Ці футболісти є основною метою.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ погодив особистий контракт із Шкрініаром, а також у гонку вступив лондонський Челсі.