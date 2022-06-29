Италия

Форвард невдовзі повернеться до стану "нерадзуррі".

Нападник Челсі Ромелу Лукаку прибув до Італії напередодні підписання контракту із Інтером.

#Lukaku è atterrato a Milano, nelle prossime ore le visite mediche e poi l’ufficialità del suo ritorno all’@Inter ⚫️🔵 #Calciomercato https://t.co/llQBzlJuGF — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 29, 2022

Сьогодні футболіст пройде медогляд, після чого офіційно повернеться до віце-чемпіонів Серії А на правах річної оренди.

Нагадаємо, що Лукаку виступав за Інтер з 2019 по 2021 рік, а потім перейшов до Челсі за 115 мільйонів євро.

29-річний Лукаку за 44 матчі у складі Челсі забив 15 голів та віддав дві гольові передачі минулого сезону.

Раніше повідомлялось, що бельгійський не зміг втримати емоцій під-час успішних переговорів між клубами.