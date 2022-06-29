Форвард невдовзі повернеться до стану "нерадзуррі".
ромелу лукаку, getty images
29 червня 2022, 09:12
Нападник Челсі Ромелу Лукаку прибув до Італії напередодні підписання контракту із Інтером.
Сьогодні футболіст пройде медогляд, після чого офіційно повернеться до віце-чемпіонів Серії А на правах річної оренди.
Нагадаємо, що Лукаку виступав за Інтер з 2019 по 2021 рік, а потім перейшов до Челсі за 115 мільйонів євро.
29-річний Лукаку за 44 матчі у складі Челсі забив 15 голів та віддав дві гольові передачі минулого сезону.
Раніше повідомлялось, що бельгійський не зміг втримати емоцій під-час успішних переговорів між клубами.