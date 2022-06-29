Италия

Юнак уже отримав досвід у складі "дорослої" команди.

Новачок наступного розіграшу італійської Серії A, Монца, дуже активно долучилась до подій на літньому трансферному ринку, та вже встигає відмежовувати більш імениті клуби від певних гравців.

Зокрема, римський Лаціо останні півроку ретельно приглядався до захисника Верони Ніколо Касале, однак як тільки в перегонах за цим футболістом з’явилась Монца, то 24-річний гравець оборони одразу ж вибрав амбітний та експериментальний проєкт.

Як повідомляє італійська преса, наразі вже є домовленість між "мастифами" та майбутніми новачками Серії A, проте досі тривають особисті перемовини з футболістом щодо умов контракту.

Лаціо тим часом уже обрив собі наступного кандидата на придбання. Ним став захисник мадридського Реалу Маріо Гіла Фуентес, який у свої 21 рік тільки цього сезону дебютував у складі "дорослої" команди, зігравши загалом 23 хвилини за дві гри.

"Орли" розглядають можливість оренди юного виконавця, проте представники ЗМІ зауважують, що ситуації, подібні на зрив перемовин із Касале, дуже непокоять головного тренера команди Мауріціо Саррі.