Италия

Півзахисник ще не мав досвіду матчів на "дорослому" рівні.

Під час трансферних кампаній футбольні клуби працюють не тільки на безпосереднє підсилення власних основних складів, а ще й намагаються вирішити питання придбання нових кадрів для футбольних академій.

За цим шляхом цього літа вирішив піти й туринський Ювентус, запропонувавши 17-річному хорватському гравцеві атакувального плану Івано Срдочу долучитись до лав команди "Старої Синьйори" відповідного віку.

Щодо цього виконавця майже не має відкритої інформації окрім того, що він грав за юнацьку команду Рієки, та вже забивав у одному з двох матчів молодіжної першості своєї країни, у яких йому довірили зіграти.

Цікаво, що у власному акаунті в одній із соціальних мереж юнак порівнює себе з нападником Парі Сен-Жермен Ліонелем Мессі.

Ювентус підписав угоду з батьками футболіста до 2025 року.