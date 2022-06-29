Италия

Бельгійський форвард обрав 90 номер.

Напередодні міланський Інтер офіційно оголосив про підписання на правах річної оренди нападника Ромелу Лукаку, права якого належать лондонському Челсі.

29-річний бельгієць визначився з номером, під яким він виступатиме у новому "старому" клубі.

Як повідомляє прес-служба "нерадзуррі", Лукаку гратиме в Інтері під 90-м номером.

Нагадаємо, що Лукаку виступав за Інтер з 2019 по 2021 рік, а потім минулого літа перейшов до Челсі за 115 мільйонів євро.

29-річний форвард за 44 матчі у складі Челсі забив 15 голів та віддав дві гольові передачі минулого сезону.