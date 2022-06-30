Италия

Президент бере активну участь у контактах із іншими клубами.

Новачок наступного розіграшу італійської Серії A, Монца, наразі є чи не найбільш активним учасником трансферного ринку серед команд власної країни, бо намагається встигнути сформувати якомога більш потужний склад перед початком офіційних матчів.

Зокрема, цікавиться клуб і нападником неаполітанського Наполі Андреа Петаньєю, який в цьому сезоні отримав недостатню ігрову практику в команді, до якої повноцінно перейшов зі СПАЛ ще на початку позаминулого футбольного року.

4 голи та 5 гольових передач за 32 матчі (1008 хвилин) — не той показник, на який розраховували представники "південців", коли підписували контракт із 27-річним виконавцем.

Зрештою, як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, аби пришвидшити перемовини, виконавчий директор Монци Адріано Галліані особисто вирушив на Кайманські острови задля досягнення угоди з представниками "ослів" щодо цього гравця.

Варто зауважити, що свого часу Наполі віддав за Петанью 16,6 млн євро.