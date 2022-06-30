Италия

Футболіст безкоштовно пішов з Юве.

Вінгер туринського Ювентуса Федеріко Бернардескі залишив клуб на правах вільного агента.

Шляхи Ювентуса і Бернардескі розходяться після п'яти сезонів. Клуб та футболіст вирішили не продовжувати співпрацю після закінчення контракту.

У Ювентусі італійський футболіст провів 183 матчі, забив 12 голів і віддав 20 результативних передач.

Разом із "старою сеньйорою" 28-річний гравець виграв три титули Серії А, два Кубка Італії та два Суперкубки Італії.