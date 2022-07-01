Италия

Найближчим часом про ці угоди буде оголошено офіційно.

Інтер продовжує роботи на трансферному ринку та незабаром оголосить офіційно про підписання ще трьох гравців. Про це повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За інформацією джерела, "нерадзуррі" завершили процедури трансферів атакуючого півзахисника Роми Генріха Мхітаряна (вільний агент), воротаря Аякса Андре Онана (вільний агент) та опорного півзахисника Емполі Кріст'яна Асллані (викуп на постійній основі).

Незабаром про ці три трансфери буде оголошено офіційно.

Також стверджується, що після цього Інтер планує завершити підписання правого захисника Кальярі Рауля Белланови.