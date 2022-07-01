Италия

Футболіст продовжить виступати за чинного чемпіона Італії.

Мілан на своєму офіційному сайті повідомив про викуп захисника Роми Алессандро Флоренці.

Контракт футболіста з чинним чемпіоном Італії підписаний до літа 2025 року.

Футболіст у чемпіонському сезоні-2021/22 провів за "россонері" 30 поєдинків, у яких забив два голи. 31-річний гравець продовжить виступати під 25 номером.

Нагадаємо, що Флоренці — вихованець Роми, у складі якої виступав з 2010 року. Також він має досвід матчів за Кротоне, Валенсію та ПСЖ.