Италия

Захисник попрощався з Ромою.

Напередодні італійський Мілан сповістив Рому про те, що скористається можливістю повноцінного трансферу досвідченого захисника Алесандро Флоренці, який останній сезон відіграв за "россонері" на правах оренди.

31-річний виконавець є вихованцем римської школи футболу, розпочавши свої виступи на "дорослому" рівні з оренди в Кротоне, після чого, починаючи з 2012 року, достатньо довго вважався провідним футболістом "вовків" не тільки в межах футбольного поля.

Однак між Флоренці та керівництвом клубу свого часу виникли певні розбіжності, через що для нього зрештою відбулась порція оренд до іспанської Валенсії, французького Парі Сен-Жермен та Мілану.

У своєму прощальному листі до фанатів клубу Алессандро, зокрема, згадав і про цей важкий час.

"Бувай, Рим, це була чудова подорож!

Мені було 11, коли я вперше опинився в Тригорії, а за останніх двадцять років я тільки чотири рази прощався з тобою.

Перший раз, щоб вирости і "наростити м’язи", а потім — і в інших випадках, тому що іноді життя вчить нас сприймати ситуації, які відрізняються від того, що ми завжди собі уявляли.

Я обрав шлях мовчання, тому що в цьому для мене народжується сенс поваги до команди і до клубу.

Я хочу від усього серця подякувати людям, які працювали в Тригорії протягом багатьох років, разом ми були "родиною".

Наразі я спокійний та усвідомлюю, що я віддав усе за цю футболку та цих вболівальників... Бажаю всього найкращого!", — залишив допис в одній із соціальних мереж футболіст.

Нагадаємо, що в складі Роми захисник зіграв 279 матчів, забивши 28 голів та віддавши 32 гольові передачі.