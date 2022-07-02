Италия

Досвіду виступів у Італії футболіст ще не мав.

Бельгійський нападник Аднан Янузай у момент початку виступів за "дорослу" команду англійського Манчестер Юнайтед вважався одним із найбільш талановитих виконавців свого покоління, проте поступово на шляху його зростання виникало дедалі більше нових перепон.

Зрештою, виступи в АПЛ, після оренд до дортмундської Боруссії та Сандерленду, для форварда завершились трансфером до іспанського Реалу Сосьєдад літом 2017 року.

П’ять років на Піренейському півострові для 27-річного футболіста минули доволі корисно — він зіграв 166 матчів, забивши 23 голи та віддавши 21 гольовий пас.

Однак продовжувати контракт із ним "королівські" все ж таки не наважились, через що наразі Аднан є вільним агентом.

Проте перебувати в цьому статусі занадто довго він намірів не має.

Бельгієць, як повідомляє італійська преса, уже має пропозицію від італійського Наполі щодо укладання угоди.

Але на заваді цьому трансферу може стати перевантаження кадрових резервів "південців", тому спочатку вони мають вирішити питання майбутнього півзахисника Маттео Політано та нападника Дріса Мертенса.

За останній футбольний рік Янузай награв 42 матчі, відзначившись п’ятьма голами та трьома гольовими передачами.