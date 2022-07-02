Италия

Італійський клуб веде відповідні перемовини.

Контракт центрального захисника каталонської Барселони Оскара Мінгеси добігає кінця вже наступного літа, тож бажання його клубу заробити на потенційному продажі бодай-якісь кошти виглядає цілком зрозумілим.

Вірогідність відходу 23-річного виконавця під час поточного трансферного вікна є доволі значною, бо "блаугранас" вимагають у потенційних покупців не такі вже й великі гроші.

Як повідомляє італійська преса, попит на Оскара є, зокрема, ізбоку новачка наступного розіграшу Серії A, Монци, яка дуже активно поводить себе на трансферному ринку.

Станом на сьогоднішній день клуби намагаються узгодити кінцеву вартість футболіста.

У минулому сезоні Мінгеса зіграв 27 матчів, зробивши дві гольові передачі.