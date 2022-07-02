Міланський Інтер останніми днями помітно активізував свою роботу на трансферному ринку, спочатку оголосивши про повернення нападника лондонського Челсі Ромелу Лукаку, після чого придбавши півзахисника Емполі Крістьяна Аслані, а також досягнувши логічного завершення перемовин стосовно двох вільних агентів: півзахисника Генріха Мхітаряна та голкіпера Андре Онана.

Залишалось лише дочекатись моменту, коли "змії" оголосять про нові придбання на широкий загал, що й відбулося декількома хвилинами раніше.

33-річний вірменський півзахисник невдало провів перемовини щодо продовження контракту зі своїм колишнім клубом, Ромою, після чого отримав пропозицію від "нерадзуррі".

Дворічна угода з досвідченим виконавцем була підписана вже незабаром, і, як повідомляють у міланському клубі, Генріх уже готовий долучитися до табору Сімоне Індзагі перед початком літніх зборів.

За минулий футбольний рік Мхітарян зіграв 44 матчі, у яких забив п’ять голів та дев’ять разів віддав гольові передачі.