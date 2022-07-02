Италия

Півзахисник домовився про дворічний контракт.

Міланський Інтер останніми днями помітно активізував свою роботу на трансферному ринку, спочатку оголосивши про повернення нападника лондонського Челсі Ромелу Лукаку, після чого придбавши півзахисника Емполі Крістьяна Аслані, а також досягнувши логічного завершення перемовин стосовно двох вільних агентів: півзахисника Генріха Мхітаряна та голкіпера Андре Онана.

Залишалось лише дочекатись моменту, коли "змії" оголосять про нові придбання на широкий загал, що й відбулося декількома хвилинами раніше.

33-річний вірменський півзахисник невдало провів перемовини щодо продовження контракту зі своїм колишнім клубом, Ромою, після чого отримав пропозицію від "нерадзуррі".

Дворічна угода з досвідченим виконавцем була підписана вже незабаром, і, як повідомляють у міланському клубі, Генріх уже готовий долучитися до табору Сімоне Індзагі перед початком літніх зборів.

За минулий футбольний рік Мхітарян зіграв 44 матчі, у яких забив п’ять голів та дев’ять разів віддав гольові передачі.