Италия

Новачок Серії A отримав чергове підсилення.

За підсумками минулого сезону італійський Кремонезе посів другу сходинку в Серії B, що дозволило цій команді розраховувати на місце в "елітному" дивізіоні на наступний рік.

Певна річ, що за таких умов підопічні Массіміліано Альвіні потребують якнайшвидшого підсилення власного складу, задля чого вони, зокрема, звернулись до Роми в намаганні отримати півзахисника Томмазо Панталео Міланезе.

19-річний виконавець уже тричі за свою нетривалу кар’єру встиг з’явитися на полі в складі "джаллороссі", провівши останній сезон у складі Алессандрії на правах оренди.

За цей час він відіграв 35 матчів, по одному разу відзначившись голом та гольовою передачею.

Відомо, що Рома залишила за собою 30% економічних прав на гравця, тоді як про остаточну трансферну вартість немає інформації, окрім 2 млн євро, у які його оцінив Transfermarkt.