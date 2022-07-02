33-річний футболіст підписав угоду на два роки.
Генріх Мхітарян, ФК Інтер
02 липня 2022, 15:59
Генріх Мхітарян поділився емоціями від переходу до Інтеру. Угода 33-річного вірменського футболіста з італійським клубом розрахована до кінця червня 2024 року.
"Дуже радий приєднатися до такого чудового клубу!
Зроблю все можливе, щоб допомогти команді досягти наших цілей", — написав Мхітарян на своїй сторінці у соціальних мережах.
Нагадаємо, напередодні Мхітарян перейшов до Інтеру на правах вільного агента. Останнім клубом Мхітаряна була Рома.