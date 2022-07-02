Италия

Легендарний форвард висловився щодо можливих трансферів команди.

Кругом Кріштіану Роналду та Пауло Дібали влітку почали з'являтись чутки стосовно їх майбутнього клубу.

Обох футболістів пов'язували із трансфером у Рому. Екс-нападник римлян Франческо Тотті висловився стосовно такої можливості.

"Дібала? Це було можливо. Навіть дуже можливо. Щоправда, потім відбулись деякі речі та він просто зник для наших скаутів.

Щодо Роналду, то від самого початку таких чуток, я не дуже вірив у таку можливість. Ви же розумієте, у якому світі ми зараз живемо", — розповів Тотті для Sky Italia.

Раніше повідомлялось, що легендарний форвард зв'язувався із Дібалою стосовно трансферу до Роми.