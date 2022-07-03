Италия

Гравець не захотів залишатися в клубі після повернення на батьківщину.

Минулий сезон для італійського воротаря бергамаської Аталанти П'єрлуїджі Голліні пройшов під знаком оренди до лондонського Тоттенгема.

Однак зрештою місцевий страж воріт, Уго Льоріс, не залишив жодного шансу 27-річному виконавцю в боротьбі за місце в стартовому складі, тому повноцінного трансферу до АПЛ для гравця так і не відбулось.

Ще донедавна основному голкіперу "Богині" довелось повертатись на батьківщину, проте він одразу окреслив небажання надалі виступати в складі Аталанти, тому клуб був вимушений, за умов ще двох років до кінця контракту, шукати йому нове місце роботи.

Попит на Голліні існує достатньо великий, тому пропозиція від Фіорентини не змусила на себе довго очікувати.

"Лілії" запропонували футболісту та його поточному клубу однорічний контракт на правах оренди, після чого вони, як повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо, матимуть опцію викупу за 8 млн євро.

За останній футбольний рік Голліні награв 10 матчів, пропустивши 11 голів та провівши дві зустрічі "на нуль".