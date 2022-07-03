Италия

Футболіст ще на початку минулого сезону грав проти Зорі в Лізі конференцій.

Норвезький Буде-Глімт став чи не найголовнішою сенсацією першого в історії розіграшу Ліги конференцій УЄФА, а для українських уболівальників ця команда запам’яталась, передусім, завдячуючи матчам проти луганської Зорі на груповому етапі цього турніру (1:1, 3:1).

У зустрічі зразка першого кола одним із ключових виконавців у складі "жовто-чорних" був нападник Ерік Ботгейм, якому вдалось зробити один із гольових пасів у тій зустрічі.

Проте, на тлі семи голів та шести гольових передач у кваліфікаційних та основних раундах минулого року, 22-річний норвежець зробив помилковий крок у власній кар’єрі, перейшовши до Краснодара, що раніше представляв країну-агресора на міжнародній арені.

Однак зрештою опція припинення контракту від УЄФА, необхідність уведення якої зумовлена черговим нападом на Україну, допоможе молодому виконавцеві виправити власну помилку.

До того ж італійська Салернітана, як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, уже з нетерпінням очікує на те, аби підписати повноцінну угоду з футболістом, який не мав досвіду офіційних матчів після переходу.