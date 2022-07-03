Италия

Данський центрбек відіграватиме ключову роль у команді Стефано Пьолі.

Центральний захисник Сімон К'єр продовжить виступи у Мілані за підсумками поточної літньої трансферної кампанії.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, незважаючи на чутки щодо можливого переходу 33-річного данця до Фіорентини, керівництво "россонері" не розглядає його продаж.

За інформацією джерела, Мілан додав К'єра до списку "недоторканних" гравців команди, оскільки він відіграватиме ключову роль під керівництвом Стефано Пьолі.

Минулого сезону Симон К'єр провів за "россонері" лише 14 матчів через розрив хрестоподібної зв'язки.