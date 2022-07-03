Аргентинський форвард зацікавив новачка Серії А.
МАУРО ІКАРДІ, GETTY IMAGES
03 липня 2022, 18:59
Мауро Ікарді може поповнити склад ПСЖ, повідомляє FCInter1908.it з посиланням на La Gazzetta dello Sport.
За інформацією джерела, для здійснення трансферу клуб-новачок Серії А, яким володіє колишній президент Мілана Сільвіо Берлусконі, запропонував агенту та дружині форварда Ванде Наре вести власну програму на телебаченні.
Окрім Монци, Берлусконі володіє телекомпанією Mediaset, з якою Нара вже двічі працювала.
Перешкодою для трансферу є зарплата 29-річного аргентинця, в ПСЖ він отримує близько 10 мільйонів євро на рік, але Монца не готова стільки платити Мауро.
Зазначимо, що ПСЖ хотів би позбутися Ікарді, продавши його до іншого клубу.