Италия

Аргентинський форвард зацікавив новачка Серії А.

Мауро Ікарді може поповнити склад ПСЖ, повідомляє FCInter1908.it з посиланням на La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, для здійснення трансферу клуб-новачок Серії А, яким володіє колишній президент Мілана Сільвіо Берлусконі, запропонував агенту та дружині форварда Ванде Наре вести власну програму на телебаченні.

Окрім Монци, Берлусконі володіє телекомпанією Mediaset, з якою Нара вже двічі працювала.

Перешкодою для трансферу є зарплата 29-річного аргентинця, в ПСЖ він отримує близько 10 мільйонів євро на рік, але Монца не готова стільки платити Мауро.

Зазначимо, що ПСЖ хотів би позбутися Ікарді, продавши його до іншого клубу.