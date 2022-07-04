Италия

"Россонері" не хочуть викуповувати 27-річного півзахисника.

Тьємуе Бакайоко повернеться до Челсі, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За його інформацією, Мілан вирішив перервати оренду 27-річного французького хавбека, незважаючи на те, що угода діяла ще на сезон.

Нагадаємо, у серпні 2021 року Мілан орендував Бакайоко у Челсі на два роки з обов'язковим викупом при виконанні низки умов.

Челсі має намір продати Бакайоко, а інтерес до нього виявляє Марсель.

Минулого сезону Бакайоко провів 14 матчів у Серії А і заробив 3 жовті картки.