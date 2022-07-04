"Россонері" не хочуть викуповувати 27-річного півзахисника.
Тьємуе Бакайоко, Getty Images
04 липня 2022, 00:27
Тьємуе Бакайоко повернеться до Челсі, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
За його інформацією, Мілан вирішив перервати оренду 27-річного французького хавбека, незважаючи на те, що угода діяла ще на сезон.
Нагадаємо, у серпні 2021 року Мілан орендував Бакайоко у Челсі на два роки з обов'язковим викупом при виконанні низки умов.
Челсі має намір продати Бакайоко, а інтерес до нього виявляє Марсель.
Минулого сезону Бакайоко провів 14 матчів у Серії А і заробив 3 жовті картки.