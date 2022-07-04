Италия

Колишній захисник Мілана може поповнити склад "орлів".

Лаціо зацікавлений у послугах Алессіо Романьолі, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За його інформацією, римський клуб запропонував 27-річному футболістові контракт до літа 2027 з можливістю продовження ще на один сезон.

За цією угодою Романьолі може заробляти три мільйони євро за сезон.

Нагадаємо, що 1 липня Алессіо став вільним агентом, оскільки завершився його контракт із Міланом.

Минулого сезону Романьолі провів 19 матчів у чемпіонаті Італії: на його рахунку один гол.