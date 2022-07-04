Колишній захисник Мілана може поповнити склад "орлів".
АЛЕССІО РОМАНЬОЛІ, GETTY IMAGES
04 липня 2022, 01:08
Лаціо зацікавлений у послугах Алессіо Романьолі, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
За його інформацією, римський клуб запропонував 27-річному футболістові контракт до літа 2027 з можливістю продовження ще на один сезон.
За цією угодою Романьолі може заробляти три мільйони євро за сезон.
Нагадаємо, що 1 липня Алессіо став вільним агентом, оскільки завершився його контракт із Міланом.
Минулого сезону Романьолі провів 19 матчів у чемпіонаті Італії: на його рахунку один гол.