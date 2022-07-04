Италия

"Фіалки" посилили лінії півзахисту.

Фіорентина продовжує роботу над посиленням складу у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє офіційний сайт "фіалок", клуб підписав контракт з півзахисником Ювентуса Роландо Мандрагорою.

Сума трансферу та тривалість угоди між сторонами не повідомляються.

Минулого сезону Мандрагора зіграв у 21 матчі за Торіно в рамках Серії А, в яких віддав дві гольові передачі.

Нагадаємо, що раніше Фіорентина оголосила про продовження контракту з досвідченим півзахисником.