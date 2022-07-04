Италия

26-річний футболіст хоче й надалі виступати за "нерадзурі".

Інтер не проти продати Дензела Думфріса, повідомляє Calciomercato.

Проте нідерландський футболіст не має наміру залишати склад міланської команди. Зазначимо, що інтерес до 26-річного футболіста виявляють Баварія, Челсі та Манчестер Юнайтед.

Інтер не проти відпустити Думфріса щонайменше за 37,5 мільйонів євро.

Минулого сезону Думфріс провів 45 матчів у всіх турнірах: на його рахунку 5 голів та 7 результативних передач.