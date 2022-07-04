Италия

Іспанський хавбек може поповнити склад римської команди на правах оренди.

Іско може перейти в Рому, повідомляє AS.

За інформацією джерела, Жозе Моуріньо хоче зміцнити півзахист 30-річним футболістом, який став вільним агентом. В особі Іско португальський фахівець бачить заміну Генріха Мхітаряна, який поповнив склад Інтера.

Крім того, на Іско претендують клуби з Ла Ліги та АПЛ, але зберігається ймовірність, що наступного тижня перехід Іско до Роми може бути остаточно узгоджений.

У сезоні-2021/22 Іско зіграв за Реал Мадрид у 14 матчах Ла Ліги, у яких зміг забити лише один гол.