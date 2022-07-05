Италия

Сербський нападник продовжить кар'єру у Серії А.

Лука Йович перейде до Фіорентини, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

Якщо раніше сторони вели переговори про оренду, то тепер домовились про повноцінний перехід.

Йович підпише з "фіалками" контракт на два роки із опцією продовження ще на два сезони. У свою чергу Реал отримає 50% від продажу, якщо Фіорентина вирішить розлучитися з 24-річним футболістом.

У сезоні, що завершився, Йович провів 15 матчів у чемпіонаті Іспанії: на його рахунку один гол і три результативні передачі.