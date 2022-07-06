Италия

Футболіст захищає кольори клубу з 2015 року.

Центральний захисник римського Лаціо Патрісіо Габаррон Хіль, більш відомий як Патрік, свого часу в 2015 році зробив непростий вибір, завершивши період виступів у юнацькій команді каталонської Барселони трансфером до столиці Італії.

За часи виступів у складі "орлів" 29-річний виконавець на сьогоднішній день устиг провести вже 155 матчів, 30 із яких (по два голи та дві гольові передачі) припали на останній футбольний рік.

Зважаючи на великий досвід виступів іспанця за клуб, Лаціо не склало труднощів досягти з ним домовленості щодо нового контракту до 2027 року, про що клуб оголосив напередодні.