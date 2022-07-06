Италия

Проте перемовини все ще можуть бути зірваними в останню мить.

Під час поточного трансферного вікна туринському Ювентусу дуже сподобався варіант із отриманням до свого складу 22-річного флангового захисника генуезької Дженоа Андреа Камбіассо, який навряд чи захоче продовжувати виступи разом із своєю командою в Серії B.

У якості можливої компенсації частини вартості італійця "Стара Синьйора" зі свого боку хоче запропонувати Дженоа власного захисника 20-річного Раду Дрегушіна, який за останній футбольний рік устиг побувати в орендах у складах Сампдорії та Салернітани.

І якщо "грифони" не проти отримати до свого складу потенційно цікавого юнака, то сам румун, як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, не в захваті від цієї ідеї.

Дрегушін має кілька пропозицій із закордону, тож передусім буде дивитись убік зміни національної першості, аніж виступам у Серії B.

Камбіассо за минулий сезон зіграв 27 матчів, забивши один гол та віддавши чотири гольові передачі.