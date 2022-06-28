Захисник все ближче до туринського клубу.
АНДРЕА КАМБІАССО, GETTY IMAGES
28 червня 2022, 17:30
Туринський Ювентус продовжує спостерігати за фланговим захисником Дженоа Андреа Камбіассо.
Під-час товариського матчу між "грифонами" та Салернітаною були помічені скаути "старої синьйори", повідомляє Ніколо Скіра.
"Бьянконері" хочуть взяти футболіста в оренду на один сезон, адже його поточний контракт розрахований якраз до літа 2023 року.
Захисник в минулому сезоні провів 28 матчів, забивши одного разу та віддавши чотири гольові передачі.
Нагадаємо, що Ювентус вивчає можливість підписання Неймара.