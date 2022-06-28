Италия

Захисник все ближче до туринського клубу.

Туринський Ювентус продовжує спостерігати за фланговим захисником Дженоа Андреа Камбіассо.

Під-час товариського матчу між "грифонами" та Салернітаною були помічені скаути "старої синьйори", повідомляє Ніколо Скіра.

"Бьянконері" хочуть взяти футболіста в оренду на один сезон, адже його поточний контракт розрахований якраз до літа 2023 року.

Захисник в минулому сезоні провів 28 матчів, забивши одного разу та віддавши чотири гольові передачі.

Нагадаємо, що Ювентус вивчає можливість підписання Неймара.