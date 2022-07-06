Италия

ПСЖ готовий попрощатися з аргентинським форвардом, віддавши його в оренду.

Нападник Парі Сен-Жермен Мауро Ікарді цього літа може змінити клубну прописку та повернутися до італійської Серії А.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, новачок вищого дивізіону Італії Монца розпочала переговори з Вандою Нарою, яка є агентом та дружиною 29-річного аргентинця, щодо трансферу її підопічного.

Сільвіо Берлусконі та Адріано Галліані мріють і хочуть, щоб Ікарді став найкращим підписанням для їхнього клубу в літнє трансферне вікно.

Минулого сезону Ікарді провів 30 матчів, у яких забив п'ять м'ячів. ПСЖ готовий розглянути варіант із орендою аргентинського форварда.