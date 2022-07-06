Италия

Голкіпер залишає римлян.

Голкіпер римського Лаціо Пепе Рейна більше не є гравцем "орлів".

Футболіст попрощався із клубом, подякувавши партнерам та вболівальникам через соціальні мережі.

"Було дуже приємно захищати кольори Лаціо та увійти до історії цього клубу. Тут мене завжди поважали як на полі, так і за його межами.

Дуже дякую партнерам по команді та всім, хто причетний до Лаціо", — написав Рейна.

È stato un piacere difendere questi colori ed entrare nella storia della Lazio cercando sempre, dentro e fuori il campo, di onorare la maglia 🙌🏼



Lascio grandi compagni, amici e ringrazio tutti di vero cuore!! 𝗚𝗥𝗔𝗭𝗜𝗘 𝗠𝗜𝗟𝗟𝗘!! 💙🦅 #CMonEagles



Pepote. pic.twitter.com/m817icDtBW — Pepe Reina (@PReina25) July 6, 2022

Відзначимо, що Рейна виступав за Лаціо із 2020 року, зіграв за цей час 54 матчі у складі "орлів", в яких пропустив 89 м'ячів, 12 разів зберігши свої ворота у недоторканності.

Нагадаємо, що раніше Лаціо оголосив про підписання екс-хавбека Шахтаря Маркоса Антоніо.