Голкіпер залишає римлян.
ПЕПЕ РЕЙНА, GETTY IMAGES
06 липня 2022, 16:40
Голкіпер римського Лаціо Пепе Рейна більше не є гравцем "орлів".
Футболіст попрощався із клубом, подякувавши партнерам та вболівальникам через соціальні мережі.
"Було дуже приємно захищати кольори Лаціо та увійти до історії цього клубу. Тут мене завжди поважали як на полі, так і за його межами.
Дуже дякую партнерам по команді та всім, хто причетний до Лаціо", — написав Рейна.
Відзначимо, що Рейна виступав за Лаціо із 2020 року, зіграв за цей час 54 матчі у складі "орлів", в яких пропустив 89 м'ячів, 12 разів зберігши свої ворота у недоторканності.
Нагадаємо, що раніше Лаціо оголосив про підписання екс-хавбека Шахтаря Маркоса Антоніо.