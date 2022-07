Півзахисник донецького Шахтаря Маркос Антоніо підписав контракт із римським Лаціо. Про це повідомляє прес-служба "орлів".

22-річний бразилець пройшов медогляд ще минулого тижня, але трансфер був підтверджений лише сьогодні – першого дня трансферного вікна.

Деталі угоди з футболістом не розголошуються, але, за інформацією ЗМІ, сума трансферу склала близько 8-10 мільйонів євро, а сам гравець уклав п'ятирічний контракт.

🤝 We're delighted to announce the signing of Marcos Antonio!#CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/Z9m9Ga4QP4