Фланговий захисник Пізи Самуеле Бірінделлі продовжить свою кар'єру в Монці. 

Новачок Серії А заплатить півтора мільйони євро за 22-річного футболіста, повідомляє Ніколо Скіра. Контракт буде підписано до літа 2026 року. 

Відзначимо, що Самуеле — син колишнього футболіста Ювентуса Алессандро Бірінделлі. 

Минулого сезону захисник провів 41 матч на клубному рівні, в яких відзначився одним голом та чотирма результативними передачами. 

Раніше повідомлялось, що Монца розпочала переговори із агентом Ікарді.