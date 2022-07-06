Самуеле Бірінделлі продовжить кар'єру в Серії А.
самуеле бірінделлі, getty images
06 липня 2022, 19:00
Фланговий захисник Пізи Самуеле Бірінделлі продовжить свою кар'єру в Монці.
Новачок Серії А заплатить півтора мільйони євро за 22-річного футболіста, повідомляє Ніколо Скіра. Контракт буде підписано до літа 2026 року.
Відзначимо, що Самуеле — син колишнього футболіста Ювентуса Алессандро Бірінделлі.
Минулого сезону захисник провів 41 матч на клубному рівні, в яких відзначився одним голом та чотирма результативними передачами.
Раніше повідомлялось, що Монца розпочала переговори із агентом Ікарді.