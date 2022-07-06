Клуб оформив трансфер бразильського хавбека.
Едерсон, Getty Images
06 липня 2022, 20:52
Бергамська Аталанта офіційно оголосила про трансфер півзахисника Селернітани Едерсона Сантани.
Прес-служба Аталанти не повідомляє, на який термін підписаний контракт з футболістом.
На початку 2022 року Едерсон перейшов до Салернітани з Корінтіанса і одразу став ключовим футболістом.
У другій половині сезону-2021/22, 22-річний бразилець зіграв в 15 матчах і забив 2 голи. Відзначимо, що Сантана — конкурент Руслану Маліновському.