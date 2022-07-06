Италия

Новачок Серії А продовжує комплектацію складу перед стартом нового сезону.

Монца продовжує трансферну кампанію, підписуючи досвідчених виконавців.

Черговим новачком клубу став півзахисник Аталанти та збірної Італії Маттео Пессіна. Орендна угода розрахована до кінця майбутнього сезону.

Монца буде зобов'язана викупити контракт хавбека за умови, якщо зможе зберегти прописку в Серії А за підсумками сезону.

Минулого сезону Пессіна зіграв 37 матчів на клубному рівні, в яких забив два голи та віддав одну результативну передачу.

Раніше повідомлялось про інтерес Монци до сина Бірінделлі.