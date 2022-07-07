Форвард продовжить свої виступи в стані "россонері".
жуніор мессіас, getty images
07 липня 2022, 09:30
Нападник Мілану Жуніор Мессіас найближчим часом стане повноцінним гравцем чемпіонів Італії.
Футболіст вже прибув до Столиці Мод, щоб підписати угоду з клубом. Відзначимо, що права на Мессіаса належать Кротоне, який наступного сезону буде виступати в Серії С.
Очікується, що "россонері" заплатять за Мессіаса 4,5 млн євро.
За час дії орендної угоди 31-річний футболіст встиг відіграти 32 матчі, забивши шість голів та віддавши три гольові передачі.
Раніше повідомлялось, що Мілан досяг угоди із Ібрагімовичем стосовно нового контракту.