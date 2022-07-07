Италия

Сербський нападник продовжить кар'єру у Серії А.

Лука Йович завтра підпише контракт із Фіорентіною, повідомляє Marca.

За інформацією джерела, 24-річний нападник у п'ятницю прибуде до Флоренії, після чого завершить усі процедури, включаючи медичний огляд.

Йович підпише з "фіалками" контракт на два роки із опцією продовження ще на два сезони. У свою чергу Реал отримає 50% від продажу, якщо Фіорентина вирішить розлучитися з 24-річним футболістом.

У минулому сезоні Йович провів 15 матчів у чемпіонаті Іспанії: на його рахунку один гол та три результативні передачі.