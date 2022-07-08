Италия

Захисник сподівається залишити клуб влітку.

Захисник Наполі Каліду Кулібалі не хоче продовжувати грати за італійський клуб та сподівається змінити прописку вже цього літа.

Так, футболіст відхилив нову пропозицію "партенопейців" стосовно нового контракту, повідомляє Ніколо Скіра.

В свою чергу президент команди Де Лаурентіс готовий продати Кулібалі в тому випадку, якщо за ньго запропонують щонайменше 40 млн євро.

Агент сенегальця Фалі Рамадані вже провів зустрічі із представниками Челсі, Ювентуса та Барселони стосовно можливого трансферу свого клієнта.

Минулого сезону Кулібалі провів 34 матчі, в яких забив три м'ячі і віддав три результативні передачі.

Відзначимо, що поточний контракт захисника із Наполі розрахований до літа 2023 року.

Раніше повідомлялось, що сам футболіст визначився із клубом, де хоче грати в майбутньому.