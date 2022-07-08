Италия

Футболіст може поїхати за досвідом у середняк чемпіонату.

Верона зацікавлена у підписанні молодого півзахисника Мілана Даніеля Мальдіні, який не є гравцем основи.

Як повідомляє журналіст Даніелє Лонго, мова йде про оренду 20-річного атакувального півзахисника на один рік.

Клуб вже веде перемовини з Міланом по гравцеві. Його батько, Паоло Мальдіні, вважає, що цей перехід допоможе футболісту набратись досвіду.

На рахунку гравця у чемпіонському сезоні-2021/22 за "россонері" 13 поєдинків та один забитий м'яч.

Раніше повідомлялось, що родина Мальдіні провела 1000 матчей за Мілан у Серії А. Окрім Паоло та Даніеля, за клуб грав ще і Чезаре Мальдіні.