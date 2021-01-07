Италия

Хавбек "россонери" Даниэль Мальдини провел свой шестой поединок в итальянском чемпионате.

Полузащитник Милана Даниэль Мальдини вышел на замену в поединке с Ювентусом (1:3).

Данный матч стал шестым в итальянском чемпионате для 19-летнего футболиста.

Таким образом, по информации Opta Sports, члены династии Мальдини суммарно провели 1000 матчей за "россонери" в Серии А. Чезаре Мальдини сыграл в 347 играх, а Паоло Мальдини – в 647.

Чезаре Мальдини выступал за Милан с 1954 по 1966 год, Паоло Мальдини – с 1984 по 2009 год.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча 16-го тура Серии А Милан — Ювентус.